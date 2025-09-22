Fransa Filistin devletini tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Macron tarihi konuşmasında, Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu.

Macron, Gazze'de olanların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını söylerken, hayatların kurtarılması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı 2 devletli çözüm için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ötekinin meşruiyetini ve insanlığını tanımanın yıkımı durdurmak için çözüm olduğunu dile getiren Macron, Gazze'de sağlanacak ateşkesin ardından, Gazze halkının sorunlarını gidermek için büyük çaba sarf edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı, ateşkes sonrası dönemde üstlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını vurgularken, her şey tamamlandıktan sonra Filistin'de elçilik açabileceklerini belirtti.

Macron, Filistin devletinin kurulmasının ardından, Arap devletlerinin İsrail'i tanımasını beklediklerini dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, kendilerinin yanı sıra başka devletlerin de gün içerisinde Filistin devletini tanıdığını duyacağımızı söyledi.

Fransa'nın yanı sıra Birleşik Krallık, Kanada, Portekiz ve Avustralya da Filistin devletini tanıdıklarını duyurmuştu.