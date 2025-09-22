Habertürk
        Haberler Spor Futbol 2025 Ballon d'Or sahibini buldu: Ousmane Dembele - Futbol Haberleri

        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!

        Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2025'in kazananı belli oldu. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü PSG forması giyen Ousmane Dembele kazandı. Bununla birlikte Ballon d'Or oylamasında sıralaması da netleşti. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...

        Giriş: 22.09.2025 - 19:54 Güncelleme: 23.09.2025 - 00:14
        1

        Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2025'in kazananı belli oldu. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...

        2

        YILIN EN İYİ FORVETİ

        Arsenal'in İsveçli santrforu Viktor Gyökeres, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy’i Viktor Gyökeres kazandı.

        3

        YILIN EN İYİ KALECİSİ

        Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Manchester City'e transfer olan Gianluigi Donnarumma, yılın kalecisi seçildi.

        4

        YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

        Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Luis Enrique, 'Dünyanın En İyi Teknik Direktörü' seçildi ve Ballon d'Or galasında Johan Cruyff Ödülü'nü kazandı.

        5

        KADINLARDA BALLON D'OR'UN SAHİBİ

        Aitana Bonmati, kadınlarda Ballon d'Or Ödülü'nün sahibi oldu. İspanyol oyuncu, ödülü üç kez üst üste kazanma başarısı gösterdi. (2023,2024,2025)

        6

        YILIN TAKIMI

        2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazanan; 2025-2026 sezonu başında da UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren PSG yılın en iyi takımı seçildi.

        7

        YILIN EN İYİ GENÇ FUTBOLCUSU

        Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, listede 5. sırada yer aldı.

        2- Desire Doue
        3- Joao Neves
        4- Estevao
        5- Kenan Yıldız

        8

        30- MICHAEL OLISE

        9

        29- FLORIAN WIRTZ

        10

        28- VIRGIL VAN DIJK

        11

        27- DECLAN RICE

        12

        26- ERLING HAALAND

        13

        25- DENZEL DUMFRIES

        14

        24- FABIAN RUIZ

        15

        23- JUDE BELLINGHAM

        16

        22- ALEXIS MAC ALLISTER

        17

        21- SERHOU GUIRASSY

        18

        20- LAUTARO MARTINEZ

        19

        19- JOAO NEVES

        20

        18- SCOTT MCTOMINAY

        21

        17- ROBERT LEWANDOWSKI

        22

        16- VINICIUS JUNIOR

        23

        15- VIKTOR GYÖKERES

        24

        14- DESIRE DOUE

        25

        13- HARRY KANE

        26

        12- KHVICHA KVARATSKHELIA

        27

        11- PEDRI

        28

        10- NUNO MENDES

        29

        9- GIANLUIGI DONNARUMMA

        30

        8- COLE PALMER

        31

        7- KYLIAN MBAPPE

        32

        6- ACHRAF HAKIMI

        33

        5- RAPHINHA

        34

        4- MOHAMED SALAH

        35

        3- VITINHA

        36

        2- LAMINE YAMAL

        37

        1- OUSMANE DEMBELE

