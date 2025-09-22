Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan puan farkı açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan puan farkı açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de konuk ettikleri Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 22:44 Güncelleme: 22.09.2025 - 22:44
        1

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından konuştu.

        2

        "ÇOK İYİ BAŞLAMADIK"

        "Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu."

        3

        "SIKINTI YAŞAMADIK AMA..."

        "İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1-2'ye yakın dizilişe geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik."

        4

        "DEĞERLİ OLAN KAZANMAK"

        "Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet... Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik."

        5

        LIVERPOOL, BEŞİKTAŞ

        "Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum."

        6

        "İYİ OLAN BU"

        "İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız."

        7

        YUNUS AKGÜN

        "Yunus Akgün'ün 10 numara oynayabileceğini biliyorduk. Önemli bir iş yaptı. Yunus Akgün ve Ismael Jakobs ağrı hissetti. O yüzden onları çıkarttık."

        8
