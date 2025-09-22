Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Galatasaray: 3 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU (G.Saray ligde durdurulamıyor) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Galatasaray: 3 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Lucas Torreira kaydetti.

        Giriş: 22.09.2025 - 18:52 Güncelleme: 22.09.2025 - 22:07
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

        G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1'de Mauro Icardi ve 64. dakikada Lucas Torreira kaydetti. Yeşil-beyazlıların tek golü ise 80. dakikada Umut Nayir'den geldi.

        Bu sonucun ardından 6'da 6 yapan Galatasaray, 18 puana yükselerek en yakın rakibine 6 puan fark attı. 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

        Ligin 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

        İÇ SAHADA 21 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de RAMS Park’ta oynadığı son 21 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Süper Lig'de son olarak iç sahada 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 18, bu sezon da 3 olmak üzere toplam 21 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

        Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.

        GOMIS MAÇI İZLEDİ

        Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, karşılaşmayı statta izledi. Sarı-kırmızılı formayı 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında terleten Fransız santrfor, müsabakayı RAMS Park'ta takip etti. Galatasaray taraftarı, yıldız golcüye büyük ilgi ve sevgi gösterdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        23. dakikada orta alanda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş ayağıyla golü önledi. Pozisyonun devamında top penaltı noktası yakınında Yunus Akgün’ün önünde kaldı ve savunmayı çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

        38. dakikada Leroy Sane’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Roland Sallai’nin yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kurtardı.

        45+1. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Barış Alper Yılmaz'ın pasında Yunus Akgün topukla Mario Icardi'ye bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Adil Demirbağ'a da çarpan meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 2-0

        48. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu direk dibinden kurtardı.

        49. dakikada Sallai'nin yaklaşık 35 metreden şutunda, Deniz Ertaş'ın elinden kaçırdığı meşin yuvarlak kornere gitti.

        64. dakikada Galatasaray aradaki farkı 3'e çıkardı. Sallai'nin sağ taraftan kullandığı taç atışı sonrası topla buluşan Torreira'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

        73. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı yakın direkten kornere gönderdi.

        80. dakikada Konyaspor, farkı 2'ye indirdi. Tunahan Taşçı'nın topuk pasıyla ceza yayında topla buluşan Umut Nayir, Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası ön çizgisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1

        82. dakikada Bjorla'nın pasında sol kanatta topla buluşan Pedrinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

        83. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrasında Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde bulan Uğurcan Yazğılı'nın vuruşunda, kaleci Uğurcan sağına yatarak meşin yuvarlağı kurtardı.

        84. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı kornerde topla buluşan Tunahan Taşçı, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi.

        Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

