        Haberler Dünya Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var | Dış Haberler

        Ahmed Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Batı ile ilişkilerine ve PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki siyasi yapısı SDG ile 10 Mart'ta imzalanan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Şara, Batı ile ilişkilerde yeni bir evreye girildiğini ifade ederken, SDG ile yapılan anlaşmanın tatbiki konusunda gecikme olduğunu söyledi.

        Giriş: 22.09.2025 - 18:35 Güncelleme: 22.09.2025 - 19:59
        Ahmed Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

        Suriye'nin son 60 yıl boyunca birçok istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığını belirten Şara, "Suriye'nin yeniden hayata kavuşması için yeni bir şansa ihtiyacı var." dedi.

        Şara, Batı ile ilişkilerde yeni bir evreye girildiğini ifade ederken, ABD ve genel olarak Batı ile Suriye arasında inşa edilebilecek birçok konu olduğunu dile getirdi.

        Şara, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları kaldırdığını, Kongre'nin de harekete geçerek bütün yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

        Suriye Cumhurbaşkanı, ülkesini çatışmalardan ve karışıklıktan koruyacak şeyin silahların devletin elinde toplanması olduğunu vurguladı.

        Şara, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki siyasi yapısı SDG ile 10 Mart'ta sağlanan anlaşmanın uygulanması konusunda ise bir gecikme bulunduğunu söyledi.

        Şara, yönetime geldikleri günden bu yana İsrail'in birçok saldırı düzenlediğini, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelik saldırının ise bir savaş ilanı olduğunu ifade etti.

        Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail ile güvenlik anlaşması müzakerelerinde İsrail'in endişelerinin olması durumunda, endişelerin kendilerine arabulucular vasıtasıyla iletilebileceğini söyledi.

        Şara, İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

        İsrail'in sürekli olarak Suriye topraklarına müdahale ettiğini vurgulayan Şara, bu ülkeyle müzakereleri sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Eğer sükunet hakim olur ve İsrail taahhütlerine bağlı kalırsa, ilişkilerin geleceğini ve işgal altındaki Golan'ı tartışmaya açabileceğiz." ifadelerini kullandı.

        Şara, "İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda müzakereler sürüyor ve ileri aşamalara gelmiş durumdayız." diyerek, bu sürecin dikkatle takip edildiğini ve müzakerelerin güvenlik açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

