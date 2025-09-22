Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'nin son 60 yıl boyunca birçok istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığını belirten Şara, "Suriye'nin yeniden hayata kavuşması için yeni bir şansa ihtiyacı var." dedi.

Şara, Batı ile ilişkilerde yeni bir evreye girildiğini ifade ederken, ABD ve genel olarak Batı ile Suriye arasında inşa edilebilecek birçok konu olduğunu dile getirdi.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları kaldırdığını, Kongre'nin de harekete geçerek bütün yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı, ülkesini çatışmalardan ve karışıklıktan koruyacak şeyin silahların devletin elinde toplanması olduğunu vurguladı.

Şara, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki siyasi yapısı SDG ile 10 Mart'ta sağlanan anlaşmanın uygulanması konusunda ise bir gecikme bulunduğunu söyledi.