        "Başkan Trump'ın ikinci döneminde yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı"

        "Başkan Trump'ın ikinci döneminde yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkilere değinirken "Başkan Trumpın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 23.09.2025 - 02:08 Güncelleme: 23.09.2025 - 02:13
        "Başkan Trump'ın ikinci döneminde yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile ilişkilere değinirken "Başkan Trumpın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

        Donald Trump ile dostluğunu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile birçok meselede istişare içinde olduklarını ifade ederek "(Trump ile) Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair kendisiyle ve ekibiyle istişare içerisindeyiz" dedi.

        Diğer yandan, ABD'de bulunan Müslüman toplumun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

        "Amerikadaki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle ilgili yaptığı açıklamada ise "Ne sınırlarımız içinde ne de bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur. Bu hedefimiz elhamdülillah adım adım gerçeğe dönüşmektedir." ifadelerini kullandı.

