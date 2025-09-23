Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü

Yangın, saat 23.00 sıralarında Karacabey ilçesinin Saadet Mahallesi'nde bir apartmanının 3'üncü katında meydana geldi.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM DAİREYİ SARDI

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) yanmış halde cesetleriyle karşılaştı.

Fotoğraf: AA

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.