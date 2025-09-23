Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ VE EGE'DE SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık

BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

BALIKESİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 29, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık