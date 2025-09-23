İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esiyor. Sıcaklık ise Akdeniz ve batı kesimlerde yazı aratmıyor. Termometre Manisa, Denizli ve Hatay'da 35'e, Adana'da ise 37'ye çıkıyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ VE EGE'DE SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:
ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık
BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu
BALIKESİR: 32, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 29, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık
ADANA: 37, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 32, Az bulutlu ve açık
HATAY: 35, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 29, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 23, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 25, Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN: 27, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 21, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 18, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 28, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 20, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 28, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık