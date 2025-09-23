Habertürk
        Hava durumu İstanbul: İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esiyor. Sıcaklık ise Akdeniz ve batı kesimlerde yazı aratmıyor. Termometre Manisa, Denizli ve Hatay'da 35'e, Adana'da ise 37'ye çıkıyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 23.09.2025 - 07:01 Güncelleme: 23.09.2025 - 08:15
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ VE EGE'DE SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

        BALIKESİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 29, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 32, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 35, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 23, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN: 27, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 21, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 18, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 28, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
