Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Spor yazarları bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
"ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA KAZANDI"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Bir yanda; Icardi, Sane, İlkay, Singo, Sanchez, Sara, Lemina, Yunus ve Barış öbür tarafta bu oyuncuların kalitesine yaklaşan bir isim yok. Biraz Muleka, biraz da Guilherme. Tablo böyle olunca Galatasaray’ın kazanması oldukça doğal. Süper Lig’de kaliteden bahsetmek anlamsız. Sarı-Kırmızılılar zorlanmadan elini kolunu sallaya sallaya maçı kazandı. Uğurcan, son bölümde 4 net gol pozisyonuna engel oldu. Bu durum Okan Burak’a eksi yazar. Galatasaray, Konya gibi takımları her koşulda yener. Yine de, bu maçlarda yapılan hatalar ve oyuncu performansları iyi analiz edilmeli. Takımın fiziksel eksikleri net olarak gözüküyor.
"TORREIRA G.SARAY'I TEK BAŞINA TAŞIDI"
Levent Tüzemen (Sabah): Torreira'yı ayakta alkışlıyorum. Uruguaylı yıldız, Konyaspor maçında Galatasaray'ı adeta tek başına taşıdı. İkili mücadeleleri kazandığı gibi sürekli hücuma çıkıp destek verdi, mükemmel futbolunu jenerik olacak bir golle süsledi. Galatasaray, Torreira'ya sahip olduğu için çok şanslı. Böylesine bir profesyonel kolay kolay sahalara gelmiyor. Leroy Sane bir dünya yıldızı ama Torreira'ya bakıp biraz daha kendini oyuna vermeli ve Galatasaray'a destek olmalı. Çünkü Sane, transfer edilirken G.Saray'a ciddi bir hücum gücü kazandırılacağı düşünülmüştü, uçup kaçan Sane'yi henüz göremedik. Okan hoca, Alman yıldızla görüşüp sorununun ne olduğunu öğrenmeli ve çözmeli.
"GALATASARAY KENDİSİYLE YARIŞIYOR"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Galatasaray; Rams Park'ın sarıkırmızılı bir çiçek bahçesini andıran muhteşem atmosferinde maça tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Konyaspor, sarı kırmızılıların bu baskısına 23 dakika direnebildi. Galatasaray'ın ilk golüne Uğurcan Çakır'ın uzun pası, Barış Alper Yılmaz'ın topla hızlı tren gibi gidişi, Yunus Akgün'ün Messivari golü damga vurdu. İlk yarının uzatma anlarında bu kez Icardi sahneye çıktı. Yine Uğurcan Çakır'ın uzun pasıyla gol geldi. Ama İcardi'nin golünde Yunus Akgün'ün jeneriklik pasını ayakta alkışlamak lazım. Galatasaray taraftarı da bunu yaptı zaten. Yunus Akgün, dünkü maçta 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu. Oynadığı futbolla futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi. Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, şampiyonluk yarışında çekiştiği Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Hem de ligin daha 6. haftası oynanıyorken... Galatasaray, bu sezon da kendi rekorlarını kırarak, yeni bir şampiyonluğa daha koşuyor! Kısacası kendisi ile yarışıyor Galatasaray!
"İYİ FUTBOL OYNAMADAN KAZANDILAR"
Ömer Üründül (Sabah): 3 senenin şampiyonu Galatasaray'ın, ligde bu seneyi de tek başına domine edeceği net görülüyor. Geçen sezon sonundan alırsak bu maçla birlikte son 14 maçta 14 galibiyet... Dile kolay! Aslında iyi oynasalar da kötü oynasalar da hiçbir şey değişmiyor. Bu maçta da iyi bir futbol oynamadan kazandılar. Peki neden diyeceksiniz... Cevap basit. Ligimizdeki takımların %90'ının kadroları son derece yetersiz. Galatasaray ligde hedefine sezon ortasından ulaşabilir. Fenerbahçe başta olmak üzere, rakiplerinin genel durumu hiç iç açıcı değil.
"RAKİPLERİ DEVLER LİGİ'NE HAZIRLAYAMIYOR"
Mustafa Çulcu (Sabah): Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray, oyuna yürüyerek başladı. Koşan, didinen, çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyle ki hem kendi yerine hem Sane hem de Icardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı, didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı. Rakibi 5-4-1'le karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü, bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor.
"LİGİN TADI KAÇMAYA BAŞLADI"
Ahmet Çakar (Sabah): Maalesef ligin tadı kaçmaya başladı. Lütfen bundan Galatasaraylılar alınmasın. 6 haftada puan farkı 6'ya çıktı. Üstelik Galatasaray'a baktığımızda oyun genelinde çok mu iyi oynadılar? Hayır. Konyaspor zayıf bir takım mı? Bunun cevabı da hayır. Fakat maça bakıyoruz, Galatasaray elini kolunu sallayarak 3 puanı alıveriyor. Bunun temel özelliği, yaratıcı, atletik, dikine çok çabuk oynayabilen hücum oyuncuları. Galatasaray, sezonun henüz başında önemli bir puan farkı yakaladı. Bu puan farkı da tabii zorlu Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde veya öncesinde onlara daha rahat, daha cesur rotasyon yapma imkanı sağlayacak.
"G.SARAY BAŞINDAN BERİ 9 KİŞİ OYNADI"
Erman Toroğlu (Sözcü): Genelde yürüye yürüye oynanan bir maç. Çok aralarda bir kıpırdama oluyor ama tempo 10 üzerinden değerlendirsek 4’ü geçmedi. Galatasaray yürüye yürüye oynarken 3-0 öne geçti. Sonra Konya baktı ki bu iş olmayacak biraz koşalım dediler. O sırada Okan, oyuncu değişiklikleri yaptı ve Konya kendini göstermeye başladı son 15 dakikada. Başladı da rakip maçın başından itibaren zaten 9 kişi oynadı. Biri Icardi, diğeri Sane. Okan, ikisini de çıkarmadı. Bunların herhalde antrenmanları eksik, ‘maçla bunu kapattırayım’ dedi. Yani bu kadar paralar veriyorsunuz, rakiplerinizle kalite farkınız çok fazla ve net ağırlığınızı hissettiremiyorsunuz. Çünkü niye, Galatasaray’da takım oyunu yok, ferdi oynuyorlar. Allah var iyi oyuncuları var, onunla maç kazanıyorlar.