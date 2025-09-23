Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını değerlendirdi

"G.SARAY BAŞINDAN BERİ 9 KİŞİ OYNADI"

Erman Toroğlu (Sözcü): Genelde yürüye yürüye oynanan bir maç. Çok aralarda bir kıpırdama oluyor ama tempo 10 üzerinden değerlendirsek 4’ü geçmedi. Galatasaray yürüye yürüye oynarken 3-0 öne geçti. Sonra Konya baktı ki bu iş olmayacak biraz koşalım dediler. O sırada Okan, oyuncu değişiklikleri yaptı ve Konya kendini göstermeye başladı son 15 dakikada. Başladı da rakip maçın başından itibaren zaten 9 kişi oynadı. Biri Icardi, diğeri Sane. Okan, ikisini de çıkarmadı. Bunların herhalde antrenmanları eksik, ‘maçla bunu kapattırayım’ dedi. Yani bu kadar paralar veriyorsunuz, rakiplerinizle kalite farkınız çok fazla ve net ağırlığınızı hissettiremiyorsunuz. Çünkü niye, Galatasaray’da takım oyunu yok, ferdi oynuyorlar. Allah var iyi oyuncuları var, onunla maç kazanıyorlar.