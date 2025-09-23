Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli faiz yorumlarına rağmen, rekor seviyelere ulaştı.

CUMHURİYET ALTINI 32 BİNİ GÖRDÜ

Altının onsu 3 bin 7747,72 dolarla rekor tazelerken gram altın 5 bin TL'yi aştı. Çeyrek altın 8 bin TL’den Cumhuriyet altını ise 32.003 TL’den işlem görüyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'dan bugün gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Öte yandan BMO Capital Markets analistleri Helen Amos ve George Heppel pazartesi günü yayımladıkları notta “Fed’in 25 baz puanlık faiz indiriminden sonraki gün, Powell’ın FOMC yorumlarındaki temkinin etkisiyle geri çekilme yaşanmış olabilir. Ancak ETF girişleriyle yeni bir yükseliş ivmesi oluştu. Bir faiz indirim döngüsü masadayken, dördüncü çeyreğe doğru fiyatlar için risk-getiri dengesinin hâlâ olumlu olduğunu düşünüyoruz” diye yazdı.