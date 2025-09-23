Habertürk
        Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram altın 5 bin TL'yi aştı! İşte 23 Eylül 2025 Güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı...

        Gram altın 5 bin TL'yi aştı

        Altının ons fiyatı Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri ve devam eden jeopolitik risklerle bugün 3 bin 7747,72 dolarla rekor tazeledi. Gram altın 5 bin TL'yi, Cumhuriyet altını ise 32 bin TL'yi aştı

        Giriş: 23.09.2025 - 09:55 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:55
        Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli faiz yorumlarına rağmen, rekor seviyelere ulaştı.

        CUMHURİYET ALTINI 32 BİNİ GÖRDÜ

        Altının onsu 3 bin 7747,72 dolarla rekor tazelerken gram altın 5 bin TL'yi aştı. Çeyrek altın 8 bin TL’den Cumhuriyet altını ise 32.003 TL’den işlem görüyor.

        Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'dan bugün gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

        Öte yandan BMO Capital Markets analistleri Helen Amos ve George Heppel pazartesi günü yayımladıkları notta “Fed’in 25 baz puanlık faiz indiriminden sonraki gün, Powell’ın FOMC yorumlarındaki temkinin etkisiyle geri çekilme yaşanmış olabilir. Ancak ETF girişleriyle yeni bir yükseliş ivmesi oluştu. Bir faiz indirim döngüsü masadayken, dördüncü çeyreğe doğru fiyatlar için risk-getiri dengesinin hâlâ olumlu olduğunu düşünüyoruz” diye yazdı.

