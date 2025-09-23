Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Eylül 2025 tarihinde Amman’da düzenlenen Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı kapsamında, tarihi Hicaz Demiryolu hattının yeniden işlerlik kazanmasına yönelik önemli kararlar alındığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “Üç ülke heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik toplantıda, Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında ulaştırma alanında çok yönlü iş birliğini içeren bir Mutabakat Zaptı taslağı üzerinde uzlaşıya varıldı. Bakanlar seviyesinde yıl içinde yapılması planlanan toplantıda imzalanması öngörülen bu belge ile ilk aşamada karayolu, demiryolu ve ulaştırma koridorları alanlarında üçlü teknik çalışma grupları oluşturulacak.” dedi.

REKLAM

Mutabakat Zaptı ile belirlenecek hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir eylem planı üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Söz konusu eylem planı taslağının Türkiye tarafından hazırlanarak diğer taraflarla paylaşılması ve bakanlar toplantısına kadar nihai hale getirilmesi konusunda uzlaşı sağlandı.” ifadelerini kullandı.

MUTABAKATA VARILDI

Toplantıda özellikle Hicaz Demiryolu hattının yeniden işler hale getirilmesi konusunda tarihi bir adım atıldığını belirten Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin desteğiyle, Suriye Hicaz Demiryolları’nın eksik 30 kilometrelik üstyapısının tamamlanması yönünde mutabakata varılırken, Ürdün tarafı da lokomotiflerin bakım-onarım ve işletilmesine yönelik teknik imkanları araştıracak. Kendi Hicaz Demiryolu lokomotiflerini Şam’a kadar işletme imkânını inceleyecek.” şeklinde konuştu.