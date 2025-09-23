Habertürk
        Haberler Gündem Güncel AYM Başkanı Özkaya: “Bireysel başvuru 1 Ekim’den itibaren UYAP’tan yapılabilecek” | Son dakika haberleri

        AYM Başkanı Özkaya: "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvurunun 13. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda, 1 Ekim 2025 itibarıyla bireysel başvuruların UYAP Avukat Portalı üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. Özkaya, bu yeniliğin erişilebilirliği artıracağını ve süreçleri hızlandıracağını belirterek, "Bireysel başvuru adaletin ete kemiğe bürünmüş halidir" dedi. Fevzi Çakır'ın haberi..

        Giriş: 23.09.2025 - 11:09 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:09
        "Bireysel başvuru UYAP'tan yapılabilecek"
        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvurunun 23 Eylül 2012’den bu yana yaklaşık 700 bin kişi tarafından kullanıldığını, 2024 yılında 70 bin başvurudan 67 bininin sonuçlandırıldığını ve 5 bin 551 ihlal kararı verildiğini açıkladı. 2025 yılı itibarıyla da 50 bin başvurudan 40 bininin karara bağlandığını kaydetti.

        ANAYASANIN TOPLUMSALLAŞMASI

        Özkaya, bireysel başvurunun Anayasa’yı toplumla doğrudan buluşturduğunu vurguladı:

        “Artık Anayasa yalnızca hukukçuların değil, hakları ihlal edilen her bireyin doğrudan başvurduğu, hayatına dokunan yaşayan bir metin hâline gelmiştir.”

        EVRENSEL İLKELERE VURGU

        AYM Başkanı, bireysel başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından “etkili iç hukuk yolu” olarak kabul edildiğini, böylece Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarının azaldığını belirtti.

        İPTAL KARARLARININ GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ

        Sempozyumun ana temasına da değinen Özkaya, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının geriye yürümemesinin kimi zaman bireyler için mağduriyet oluşturduğunu hatırlatarak, “Bireysel başvuru, bu adaletsizliklerin telafisi için önemli bir denge mekanizmasıdır” dedi.

        KÜRESEL VİCDAN ÇAĞRISI

        Konuşmasının son bölümünde dünyadaki adalet krizine işaret eden Özkaya, Gazze başta olmak üzere yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekti: “Dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır. Bu insan olmanın zorunlu bir sonucu, yaşamsal bir vicdani borçtur.”

