        Haberler Dünya Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu | Dış Haberler

        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu

        Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Concordia Zirvesi'nde ABD'nin eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı David Petraeus ile bir araya gelerek, "SDG üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" dedi. Şara ve Irak Savaşı'nda Amerikan birliklerini komuta eden Petraeus'un karşılıklı savaşmasından ve Petraeus'un Şara'nın başına 10 milyon dolar ödül koymasından yıllar sonra BM Genel Kurulu kapsamında farklı pozisyonlarda yeniden bir araya gelmiş olmaları, ikili arasında ilginç bir diyaloga da sahne oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:05
        Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Concordia Zirvesi’ne katıldı.

        Şara, zirvede ABD’nin eski CIA Başkanı ve Irak'ta görev almış eski ABD Kuvvetleri Komutanı General David Petraeus ile bir araya geldi.

        DEAŞ ve HTŞ liderliği döneminde ABD hükümeti tarafından başına 10 milyon dolar ödül konulan Şara'nın, Suriye Cumhurbaşkanı olmasının ardından General Petraeus'la New York'ta görüşmesi ve bu ikilinin daha önce Irak Savaşı sırasında karşılıklı savaşmış olması, ikili arasında ilginç bir diyaloga sahne oldu.

        Şara, Petraeus'a "Bir zamanlar savaş alanındaydık ve şimdi başka bir alana, diyalog alanına geçmemiz iyi oldu. Savaştan geçmiş biri barışın önemini en iyi bilen kişidir" dedi.

        Kendisini Şara'nın "hayranı" olarak nitelendiren Petraeus, iki eski düşmanın Concordia Yıllık Zirvesi'nde bir tartışma için bir araya gelmelerindeki ironiye dikkat çekti:

        "O dönemlerde ABD tarafından gözaltına alınıp 5 yıl tutuklu kaldınız. Şimdi burada, Suriye'nin lideri olarak bulunuyorsunuz."

        Şara, Petraeus'un Irak'taki Amerikan birliklerini yönettiği dönemde Amerikalılarla savaşmak için Irak'a geçmişti.

        Şara, 2003'te Irak'ın işgalinden kısa bir süre önce Irak El-Kaidesi'ne katılmış, üç yıl boyunca Irak'taki isyanda savaşmış ve ABD tarafından yakalanmıştı. 2006'da yakalanan Şara, 2011'deki Suriye iç savaşına kadar da hapiste kalmıştı.

        "Suriye'nin 60 yıllık sorunlarını bir anda çözemeyiz"

        İdlib'de edindikleri deneyim sayesinde Suriye'yi Esad rejiminden kurtarırken en az şekilde kayıp verdiklerini belirten eş-Şara, "Suriye, son 60 yılda birçok sorunu miras almıştır ve bunları bir anda çözemeyiz, ancak aşamalı olarak çözebiliriz. Rejimin düşüşü, bölge için yeni bir tarihsel aşama başlattı ve şu anda Suriye, Batı ve ABD arasında ortak çıkarlar var" dedi.

        Suriye'nin yeni bir şansa ihtiyacı olduğunu belirten Şara, "Başkan Donald Trump, Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırdı ancak Kongre'nin yaptırımları kalıcı olarak kaldırmak için daha fazla çaba göstermesi gerekiyor" dedi.

        "Suriye, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet"

        Yönetiminin önceliklerini sıralayan Şara, "Şu anda öncelik Suriye halkını ve Suriye topraklarını birleştirerek, ekonomik kalkınmayı teşvik ederek, Suriye'de güvenlik ve istikrarı sağlamak. Sahill ve Süveyda’daki olayları soruşturmak için komiteler kurduk ve uluslararası soruşturma komitelerinin ülkeye girmesine izin verdik. Suriye, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet olduğu için sivillere saldıran herkesi sorumlu tutmaya kararlıdır" dedi.

        Silahların devlet tekeline alınmasının Suriye'yi çatışma ve huzursuzluktan koruduğunu ifade eden Şara, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile 10 Mart’ta varılan anlaşmaya değinerek, "SDG'ye Suriye ordusuna katılma teklifinde bulunduk ve Kürt haklarının korunacağı konusunda güvence verdik ancak üzerinde mutabakata varılan hususların hayata geçirilmesinde gecikme var" dedi.

        "Suriye bir inşa sürecindedir"

        Hükümeti kurarken kota ilkesini reddedip ortaklık ilkesini benimsediklerini ifade eden Şara, "Suriye, tüm ülkelerle iyi ilişkiler sürdürme ve kimseye tehdit oluşturmama politikası benimsedi. Suriye bir inşa sürecindedir ve tüm ülkelerle normal ilişkiler kurması gerekmektedir" dedi.

        Şara, "Suriye yeniden inşa aşamasında olduğu için savaştan kaçınmaya çalışmaktadır. Ateşkes yolunda ilerliyoruz. Ateşkes başarılı olursa ve İsrail üzerinde anlaşmaya varılan hususlara bağlı kalırsa müzakereler ilerleyebilir" dedi.

        İsrail’in Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini belirten Şara, İsrail’in güvenlik endişelerinin diyalog yoluyla çözülebileceğini aktararak, "Ancak asıl soru, İsrail'in güvenlik endişeleri mi yoksa yayılmacı emelleri mi olduğu. Görüşmeler bunu ortaya çıkaracaktır" dedi.

