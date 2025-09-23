Kredili konut satışlarında artış beklentisi

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin (KONUTDER) NielsenIQ Türkiye ile birlikte yaptığı Konut Sektörü Beklenti Anketi’nin 2025 yılı ikinci anket sonuçlarını açıklandı.

Araştırmaya göre; üyelerin tamamı konut kredi faizlerinin düşeceğini öngörüyor. Bu güçlü beklentiye paralel olarak, kredili konut satışlarında artış bekleyenlerin oranı yüzde 76’ya yükselerek yılın en çarpıcı bulgusu haline geldi. Ayrıca üyelerin yüzde 68’i 1. El konut satışlarında artış beklerken, yüzde 72’si fiyatların yükseleceğini öngörüyor.

KONUTDER Başkanı Yılmaz: “Faizlerdeki düşüş ve uygun kredi koşullarıyla konuta erişim güçlenecek”

Anket sonuçlarını KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz değerlendirdi ve sektörün mevcut sorunlarına, faiz beklentilerine ve konuta erişim konusundaki çözüm önerilerine dikkat çekti. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

“Merkez Bankası’nın açıkladığı 250 baz puanlık faiz indirimi, uzun süredir yüksek seyreden faizlerde düşüşün başladığını gösteriyor ve konut piyasasında güvenin yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir adım olmuştur. Bu gelişmenin kalıcı olabilmesi için faizlerin düzenli bir şekilde ve hızla makul seviyelere inmesi büyük önem taşımaktadır. Anketimizde üyelerimizin tamamı önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğini öngörüyordu; bu da sektörün nabzıyla alınan kararların örtüştüğünü gösteriyor. Sektör rakamlarına baktığımızda 2016–2020 döneminde kredili satışların ilk 8 aylık ortalaması yüzde 31 iken, son 5 yılda bu oranın yüzde 17’lere kadar gerilediğini ve benzer şekilde 1. El satışların payı da yüzde 45’ten yüzde 30’a düştüğünü görüyoruz. Kredi oranlarının düşmesi ve BDDK’nın kredi kısıtlarının kalkması ile kredili konut satışları ve 1. El satışlar da artacaktır.”

“Önümüzdeki süreçte, enflasyondaki düşüş eğilimi ve Orta Vadeli Program’daki hedefler doğrultusunda faiz indirimlerinin devam etmesi, konuta erişimi kolaylaştırarak kredili satışlara da ivme kazandıracaktır. Anketimizin en çarpıcı bulgularından birisi de üyelerimizin bu yöndeki güçlü beklentisi olmuştur. Buna paralel olarak, markalı konut üreticilerinin erişilebilir projelere odaklanabilmesi için arsa maliyetlerinin de gerilemesi gerekmektedir. Kamu eliyle üretilecek uygun maliyetli arsalar ve krediye erişimi destekleyici adımların atılması halinde, daha dengeli ve sürdürülebilir bir konut piyasası oluşacaktır.” KONUTDER tarafından yayınlanan Konut Sektörü Beklenti Anketi Raporu’nda markalı konut üreticilerinin beklenti ve öngörüleri şöyle sıralanıyor: Konut Kredisi Faizlerinde Düşüş Beklentisi Zirvede KONUTDER üyelerinin yüzde 100’ü önümüzdeki 6 ay içinde faizlerin düşeceğini öngörüyor. Bu, anket tarihindeki en güçlü ortak kanaat olarak öne çıkıyor. Faiz indirimi beklentisi, piyasanın yönünü belirleyen en önemli unsur olarak kaydedildi. REKLAM Kredili Konut Satışlarında Güçlü Artış Beklentisi Faizlerdeki düşüş beklentisi, kredili satışlara doğrudan yansıyor. Kredili satışların artacağını düşünenlerin oranı yüzde 47,6’dan yüzde 76’ya çıktı. Böylece 2025’in kalan bölümünde kredili satışların piyasayı hareketlendirmesi bekleniyor.

1. El Konut Satışlarında Yükseliş Eğilimi KONUTDER üyelerinin yüzde 68’i önümüzdeki 6 ayda 1. El konut satış adetlerinde artış bekliyor. Bu oran, yılın ilk yarısındaki yüzde 71,4 seviyesinin biraz altında kalsa da üyeler arasında satışlarda artış öngörüsü güçlü şekilde devam ediyor. Faizlerin düşmesiyle birlikte satışlarda yeniden yukarı yönlü hareketin hız kazanacağı öngörülüyor. Konut Fiyatlarında Yükseliş Beklentisi KONUTDER üyeleri arasında fiyatların artmaya devam edeceğine yönelik beklenti sürüyor. Konut fiyatlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 72 seviyesindeyken fiyatların aynı kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 28 olduğu görülüyor. Konut Maliyetlerinde Artış Eğilimi Üyelerin yüzde 80’i önümüzdeki 6 ayda toplam maliyetlerin artacağını öngörüyor. Artan maliyetler, özellikle satış fiyatlarına da doğrudan yansıyan bir unsur olarak dikkat çekiyor. REKLAM İşçilik ve Malzeme Fiyatlarında Artış Baskısı İşçilik maliyetlerinin artacağını düşünenlerin oranı yüzde 88, malzeme maliyetlerinde artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 76 seviyesinde. Bu durum, üretim maliyetlerinin sektör genelinde en önemli risk kalemi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Konut Üretiminde Yatay Seyir Beklentisi Üyelerin yüzde 60’ı önümüzdeki 6 ayda konut üretim adetlerinin aynı kalacağını öngörüyor. Üretim artışı bekleyenlerin oranı yüzde 28 seviyesinde kalırken, sektörde üretim iştahının dengelenme sürecine girdiği görülüyor.