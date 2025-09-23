Habertürk
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide

        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide

        TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşma nedeniyle yargılanan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın konuşma videosunun çözümü için dosya bilirkişiye gönderildi

        Giriş: 23.09.2025 - 15:34 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:34
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        13 Şubat günü dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a sarf ettikleri sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.

        CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLMİŞTİ

        Yürütülen soruşturma neticesinde savcılığın Turan ve Aras hakkında ilk olarak hazırladığı iddianamede, "Halkı yanıltıcı bilgi yayma" suçundan 5 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edildi. Hazırlanan ikinci iddianamede ise "Zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep edildi. Ardından iddianameler birleştirildi. Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılaması İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlamış ve savunmalarının ardından duruşma savcısı, cezalandırılmaları yönünde mütalaa vermişti. Mütalaaya karşı beyan hazırlanması için ertelenen dava bugün görülmeye devam etti.

        “EKONOMİK AKTARIMLARDA BULUNDUM”

        İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras avukatlarıyla birlikte katıldı. Hakim, mahkemeye yeni atandığını, dosyada eksiklerin olduğunu belirterek bu celse karar vermeyeceğini belirtti. Söz verilen Orhan Turan, “Konuşmamda iş dünyasına ilişkin ekonomik aktarımlarda bulundum. Konuşmamda kesinlikle halkı yanıltıcı bir bilgi vermedim. Halk arasında endişe, korku ve panik yaratacak yetkinim hukuki bilgilendirmede bulunmadım. Konuşmamda dosya veya davaya atıf yapmadım. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

        “EKONOMİ VE HUKUK SIKI İLİŞKİ İÇERİSİNDEDİR”

        Söz verilen diğer sanık Mehmet Ömer Arif Aras, mütalaayı kabul etmediğini belirterek “Konuşmamda derneğin kurallarına aykırı bir durum söz konusu değildir. Genel kurula hitap ederek birçok konuya değindim. Konuların tümü ekonomiyle ilgilidir. Ekonomi ile hukuk arasında çok sıkı bir ilişki olduğu kabul görmüş bir gerçekliktir. Ülkede hukukun üstünlüğünün bulunmadığını asla ima etmedim.” diyerek beraatını talep etti.

        KONUŞMA ÇÖZÜMÜ İÇİN BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

        Mahkeme, Turan ve Aras’ın konuşma içeriğini bulunduğu CD’nin görüntü ve ses çözümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Dava 20 Ocak’a erteledi.

