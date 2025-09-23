Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
İstanbul Beyoğlu'nda, 2 çocuk babası olan 53 yaşındaki taksi şoförü Ali Sancar'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan soruşturmada sır perdesi aralandı. Cinayetin sonrasında yakalanan 3 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmada, şüphelinin, taksiciyi uygulamadan çağırıp yanına geldiğinde araca binmeden ateş edip kaçtığı öğrenildi. Cinayetin yaşanan bir husumetten dolayı, tetikçi tutularak işlendiği belirlendi
İstanbul Beyoğlu'nda, 2 çocuk babası taksi şoförü Ali Sancar'ın (53) öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 şüpheli ile ilgili geniş çaplı soruşturma yapıldı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay, 20 Eylül gecesi saat 00.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi.
KASIĞINDAN VE BACAĞINDAN VURULDU
Taksici Ali Sancar'ın, ticari aracına aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğradığı basına yansıdı. Kasığından ve bacağından vurulan Ali Sancar ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Sancar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ali Sancar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ YAKALANDI
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Cinayetle ilgili 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerden Burak K.'nin (29) yaralama ve uyuşturucu suçlarından 6 kaydı, saldırıyı gerçekleştiren B.E.D.'nin (16) tehdit ve yaralamadan 2 kaydı, motosikleti kullanan M.D.'nin (16) ise uyuşturucu ve yağma suçlarından 2 kaydı olduğu anlaşıldı.
TETİKÇİYİ PARA KARŞILIĞINDA TUTTU
Sürdürülen soruşturma kapmasında cinayetin detayları ortaya çıktı. Şüpheliler arasında bulunan Burak K., emniyetteki ifadesinde, maktul Ali Sancar ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu, olayı organize ederek 2 şüpheliyi bir miktar para karşılığında tuttuktan sonra motosiklet ve silah temin ederek saldırıyı azmettirdiğini söyledi.
KAPIYA ÇAĞIRIP ÖLDÜRMÜŞ
İddiaya göre şüpheliler taksici Ali Sancar'ı öldürmek için taksi uygulamasından kendisini çağırdı. Uygulama verilen adrese gelen taksici Sancar, kendisini çağırdığı sandığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında gazetecilerin 'neden yaptınız?' sorusunu yanıtlayan zanlı, "Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim" dedi. Ayrıca şüpheliler arasında bulunan 18 yaşından küçük 2 zanlı da, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.