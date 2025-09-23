'Dublörlü' vurgun oyunu! 730 milyon TL'lik mal varlığını ele geçirmek istediler!

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yaşlı bir kişinin yaklaşık 730 milyon liralık mal varlığını ele geçirmek için dublör kullanarak sahte sağlık raporu ve vekalet çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da noterde, bir kişi adına sahte vekalet düzenlenmiş olabileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

GSM HATTININ OPERATÖRÜNÜ DEĞİŞTİRDİLER

Araştırmada, İzmir'de ikamet eden 96 yaşındaki herhangi bir mirasçısı bulunmayan R.Ö'nün mal varlığının tamamının ele geçirilmesi için organize çalışma olduğu tespit edildi. R.Ö'nün kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik oluşturulan şüphelilerin, mağdurun GSM hattının operatörünü değiştirip e-devlet şifresine ulaştıkları belirlendi.

Antalya'da hastanede memur olarak görev yapan bir kişiyle işbirliği yapan zanlıların, yaşlı adama benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak sahte sağlık raporu aldıkları anlaşıldı. Dublörün evine gönderilen bir noter çalışanının 3. şahıs adına vekalet çıkardığı tespit edildi. İlk etapta R.Ö'nün İstanbul'daki değeri yaklaşık 50 milyon lira olan bir gayrimenkulü için tapu müdürlüğüne başvuran şüphelilerin, yaşlı adamın yaklaşık 730 milyon lirayı bulan tüm mal varlığını ele geçirmeyi planladığı tespit edildi.