Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET! 25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        2 aylık kardeşini yastıkla boğdu! 25 yıl sonra yakalandı!

        Balıkesir'de, 25 yıl önce annesine kızıp 2 aylık olan kardeşi G.İ.'yi yastıkla boğan ve olay tarihinde 13 yaşında olan D.İ. (38), Aydın Nazilli'de operasyonla yakalandı. Suçunu itiraf eden kadın adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 14:04 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2000 yılında, 2 aylık olan G.İ isimli bebeğin, ablası 38 yaşındaki D.İ. tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre şüphelinin yakın çevresiyle de görüşen polis, D.İ'yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.İ'nin ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de, annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için kendisine bırakılan kardeşini, ağlaması üzerine annesine kızgınlığı nedeniyle yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Kredili satışlar artacak
        Kredili satışlar artacak
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Tarihi Hicaz demiryolu hattı yeniden canlanıyor
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Eski düşmanlar masada: Şara ve eski CIA lideri buluştu
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!