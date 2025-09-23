Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır

Bahçeli, Türkiye’nin Filistin’in 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak tanınması suretiyle iki devletli çözümden yana olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin politikaları takdire şayandır” dedi.

İsrail’in Türkiye’ye karşı bir “vekalet savaşı” yürüttüğünü savunan Bahçeli, “İsrail’in nihai hedefi Türkiye’dir, etrafımızı çevreleme politikası gözümüzden kaçmamaktadır” ifadelerini kullandı. İsrail’in saldırganlığının sürdürülemez olduğunu belirten MHP lideri, uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık vermenin kaçınılmaz hale gelebileceğini söyledi.

“GAZZE’DE TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI”

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan saldırılara dikkat çeken Bahçeli, en az 65 bin 344 kişinin hayatını kaybettiğini, 166 bin 795 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail’in uluslararası hukuku ve BM kararlarını yok saydığını dile getiren Bahçeli, “Gazze’de bebek, çocuk, kadın, sivil halk demeden katledilmiştir” dedi.

Bahçeli, 9 Eylül 2025’te Doha’da ateşkes görüşmelerinin yapıldığı binanın İsrail tarafından bombalanmasının da barış istemediğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

15 Eylül 2025'te Doha'da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 25 maddelik bildiri yayımladığını hatırlatan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ve ekonomik yaptırım önerilerine dikkat çekti. Bahçeli, NATO'nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma mekanizmasının İİT ve Arap Ligi kapsamında kurulabileceğini belirtti. MHP lideri ayrıca, partisinin önerisi olan "Kudüs Paktı"nın hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı: "İslam ülkelerinin güvenliği hiçbir ülkenin insafına bırakılamaz. Ortak güvenlik mekanizması acilen kurulmalıdır." "FİLİSTİN'İN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİDİR" BM Genel Kurulu'nda 12 Eylül 2025'te yapılan oylamada 148 ülkenin Filistin lehine oy kullandığını anımsatan Bahçeli, İsrail'in bu kararı da tanımadığını söyledi. BM sisteminin çöktüğünü, uluslararası barışın "haydut devletler" eliyle tehlikeye atıldığını dile getirdi. "Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir" diyen Bahçeli, ABD'nin İsrail'i desteklemekten vazgeçmesi gerektiğini ifade ederek, "Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır" dedi. "ARTIK ASKERÎ SEÇENEK DE MASADADIR" Bahçeli, Türkiye'nin önerdiği ortak savunma gücünün acilen hayata geçirilmesi gerektiğini yineledi. Netanyahu hükümetinin ateşkes ilan etmesi, askerlerini çekmesi ve tazminat ödemesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı, aksi halde İsrail'in "meşru bir hedef" haline geleceğini vurguladı.