Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Donald Trump, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda bazı NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine dair açıklamada bulundu.

Trump, "NATO ülkelerinin, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi durumunda uçakları düşürmesi gerektiğini düşünür müsünüz?" sorusuna, "Evet." yanıtını verdi.

Donald Trump, ABD'nin uçakların düşürülmesine destek verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise "Koşullara bağlı." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, Danimarka hava sahasında görülen dronlarla ilgili duruma ilişkin ise bir bilgisi olmadığını söyledi.

Zelenskiy ise, Trump ile görüşmesinde savaştaki son duruma ilişkin bilgi vereceklerini ifade ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

Rusya'ya ait insansız hava araçları Polonya hava sahasına girdikten sonra 1 insansız hava aracı da Romanya hava sahasına girmişti.

Geçtiğimiz hafta ise Rusya'ya ait 3 MiG-31 savaş uçağı Estonya hava sahasına girdi.

NATO'DAN KINAMA NATO, Estonya'nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesi üzerine yapılan toplantının ardından, söz konusu müdahaleyi kınayarak bunun Rusya'nın giderek artan sorumsuz davranışlarından biri olduğunu bildirdi. NATO Konseyi, Rusya'nın 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahasını ihlali üzerine büyükelçiler düzeyinde toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı'nın (SACEUR), üç silahlı Rus MiG-31 uçağının Estonya hava sahasını on dakikadan uzun süre ihlal ettiğine ilişkin Konseye bilgi verdiği belirtildi. Açıklamada, NATO’nun tepkisinin hızlı ve kararlı olduğu, müttefik uçakların derhal havalanıp söz konusu uçakları Estonya hava sahasından çıkardığı ifade edildi. Bu ihlalin Rusya’nın "giderek artan sorumsuz davranışlarının bir parçası" olduğuna işaret edilen açıklamada, Konsey’in son iki hafta içinde ikinci kez 4. madde kapsamında toplandığı hatırlatıldı. Açıklamada Finlandiya, Letonya, Litvanya, Norveç ve Romanya’nın da yakın dönemde benzer ihlaller yaşadığına dikkat çekilerek hava sahası ihlal edilen tüm müttefiklerle tam dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.