Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli | Dış Haberler

        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ait savaş uçaklarının NATO ülkelerinin hava sahasına girmesi durumunda, NATO ülkelerinin Rus savaş uçaklarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 20:36 Güncelleme: 23.09.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

        Donald Trump, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda bazı NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine dair açıklamada bulundu.

        Trump, "NATO ülkelerinin, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi durumunda uçakları düşürmesi gerektiğini düşünür müsünüz?" sorusuna, "Evet." yanıtını verdi.

        Donald Trump, ABD'nin uçakların düşürülmesine destek verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise "Koşullara bağlı." yanıtını verdi.

        ABD Başkanı, Danimarka hava sahasında görülen dronlarla ilgili duruma ilişkin ise bir bilgisi olmadığını söyledi.

        Zelenskiy ise, Trump ile görüşmesinde savaştaki son duruma ilişkin bilgi vereceklerini ifade ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

        Rusya'ya ait insansız hava araçları Polonya hava sahasına girdikten sonra 1 insansız hava aracı da Romanya hava sahasına girmişti.

        Geçtiğimiz hafta ise Rusya'ya ait 3 MiG-31 savaş uçağı Estonya hava sahasına girdi.

        NATO'DAN KINAMA

        NATO, Estonya'nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesi üzerine yapılan toplantının ardından, söz konusu müdahaleyi kınayarak bunun Rusya'nın giderek artan sorumsuz davranışlarından biri olduğunu bildirdi.

        NATO Konseyi, Rusya'nın 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahasını ihlali üzerine büyükelçiler düzeyinde toplandı.

        Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı'nın (SACEUR), üç silahlı Rus MiG-31 uçağının Estonya hava sahasını on dakikadan uzun süre ihlal ettiğine ilişkin Konseye bilgi verdiği belirtildi.

        Açıklamada, NATO’nun tepkisinin hızlı ve kararlı olduğu, müttefik uçakların derhal havalanıp söz konusu uçakları Estonya hava sahasından çıkardığı ifade edildi.

        Bu ihlalin Rusya’nın "giderek artan sorumsuz davranışlarının bir parçası" olduğuna işaret edilen açıklamada, Konsey’in son iki hafta içinde ikinci kez 4. madde kapsamında toplandığı hatırlatıldı.

        Açıklamada Finlandiya, Letonya, Litvanya, Norveç ve Romanya’nın da yakın dönemde benzer ihlaller yaşadığına dikkat çekilerek hava sahası ihlal edilen tüm müttefiklerle tam dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

        Rusya’nın "tırmandırıcı ve tehlikeli bu eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşıdığına" işaret edilen açıklamada, bu eylemlerin yanlış hesaplamalara yol açtığı, bu nedenle derhal sona ermesi gerektiği kaydedildi.

        NATO’nun Rusya’nın pervasız eylemlerine vereceği yanıtın güçlü olmaya devam edeceği ifade edilerek, caydırıcılık ve savunma kapasitesinin, özellikle hava savunması alanında artırılacağı vurgulandı.

        Açıklamada, "Rusya’nın hiçbir şüphesi olmamalıdır. NATO ve müttefikler, uluslararası hukuk çerçevesinde, kendimizi savunmak ve her yönden gelebilecek tehditleri caydırmak için gerekli tüm askeri ve askeri olmayan araçları kullanacaktır." ifadesine yer verildi.

        NATO’nun tepkilerinin zamanlamasını ve kapsamını kendi seçimine göre sürdüreceğine, 5. maddeye bağlılığın ise sarsılmaz olduğuna vurgu yapılarak müttefiklerin Rusya’nın bu ve benzeri sorumsuz eylemleriyle caydırılamayacağının altı çizildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor