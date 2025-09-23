Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü (yarın) Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunuz zaman, her turnuvada hedefiniz maksimumu gerçekleştirmektir. Benim felsefem şudur, hiçbir zaman çok uzağı düşünmem. Çok uzağı düşündüğünüzde bazı adımları atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız."

MOURINHO SORUSUNA YANIT

Soru: "Jose Mourinho, 'Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi daha ulaşılabilir bir hedef' demişti. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz?"

Domenico Tedesco: "Bu sezon oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında burada değildim. Geleli 13-14 gün oluyor. Geçmişte ne oldu, ne söylendi yargılayamam. 'Bu turnuva bizim için iyi olurdu' ya da 'diğer turnuva daha iyi olurdu' gibi şeyler söylemem.

Sadece şunu söyleyebilirim. Yarın bir Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Bu, oyuncularım için de geçerli. Bu turnuvayı çok seviyorum. Daha önce Leipzig ile yarı final oynamıştık. Bu turnuvada maça çıkacak olmaktan dolayı çok mutluyum."

"BASKIYA ALIŞKINIM"

"Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum."

"Dinamo Zagreb, futbol oynamak isteyen, cesur, ofansif bir takım. 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Onları tebrik ediyorum."

"İSTEDİĞİM SEVİYEDEN UZAKTAYIZ"

"Şu anda benim istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum ama çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçlarda iyi futbol sergileyemedik. Pozisyon olarak sahada kötü bir diziliş sergiledik. Çok fazla top kaybettik, çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta zaman zaman daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile. Ama benim ve ekibimin işi bu durumu çözmek."