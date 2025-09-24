İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; olay saat 16.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir dükkanda çalışan Moldova uyruklu Nicolai Palamarcıuc'un, firmaya ait olduğu iddia edilen evrakları aldığını gören diğer çalışanlar durumu iş yeri sahibine haber verdi.

Bir süre sonra iş yeri sahibinin akrabaları olan Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler dükkana geldi. Moldova uyruklu Nicolai Palamarcıuc'un, 4 kişi tarafından dükkanın üst katına çıkarıldığını gören çevredekiler, dükkandan gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelerek dükkana giren polis ekipleri, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış olan Palamarcıuc'un ağır şekilde darbedildiğini ve R.K. isimli şüphelinin elindeki bıçak ile Nicolai Palamarcıuc'un başında beklediğini gördü. Duruma müdahale eden polis ekipleri, 4 şüpheliyi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Nicolai Palamarcıuc, olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.