Liderler Gazze için toplandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin de aralarında bulunduğu liderler Gazze için bir araya geldi.

        Giriş: 23.09.2025 - 23:15 Güncelleme: 24.09.2025 - 00:04
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin de aralarında bulunduğu liderler Gazze için bir araya geldi.

        Liderlerin gündeminde Gazze'de yaşanan insani kriz var.

        Toplantıya; Ürdün, Malezya, Mısır ve Pakistan liderleri de katılım gösterdi.

        ABD Başkanı Donald Trump, toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Bu benim en önemli toplantım." ifadesini kullandı:

        "Çok güzel bir konuşma yaptınız, teşekkürler. Kolay bir iş değildi, çok iyi iş çıkardınız. Çok sıkı çalışacağız. Bu benim en önemli toplantım. 32 toplantı yaptım burada. Benim için çok önemli bir toplantı bu ve muhtemelen burada daha önce başlatmamız gereken bir şeyi başlatacağız, teşekkürler."

        Katar Emiri de toplantı öncesi açıklamalarda bulundu:

        "Hepimizin burada olma sebebi, savaşı durdurmak ve esirlerin geri verilmesini sağlamak, Gazze halkına yardımcı olmak. Biz burada elimizden geleni yapmak için bulunuyoruz. Yeter ki bu savaş bitsin. Teşekkürler..."

        Gazze konulu toplantının sona erdiği aktarıldı.

