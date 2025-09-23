Son dönemde birçok yeniliğe imza atan Koreli otomobil markası Kia, Türkiye'ye yeni modellerinin getirmek için düğmeye bastı.

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, daha önce Türkiye'de satılmayan modellerinden Seltos'u getirmek istediklerini ilk kez program açıkladı.

OtoSpor programında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Ağyel, "Seltos'un Avrupa homologasyonu için çalışılıyor. 2026'nın üçüncü çeyreğinde Seltos'u satışa sunmak istiyoruz" dedi

Seltos'un, Stonic ve Sportage'ın arasında konumlandırılacağını da ifade eden Ağyel, otomobilin fiyatının da bu şekilde olacağını bildirdi.

YENİ MODELLER YOLDA

Toplam satışları içerisinde elektrikli araç payı yüzde 40'u bulan Kia, önümüzdeki yıl ise hem elektrikli hem de içte yanmalı motora sahip birden fazla modeli Türkiye'ye getirmek için gün sayıyor.

OtoSpor'da yeni modeller ile bilgiler veren Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel,

yeni model atağına önümüzdeki hafta makyajlı Sportage ile başlayacaklarını bildirdi.