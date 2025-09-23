Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!

Bursa'da bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden 1’i bebek 3 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DHA'nın haberine göre aileler cenazeleri almak için beklerken, hayatını kaybeden Berguzer Kaplan’ın (81) oğlu Mikail Kaplan (58), “Annem balkona çıkıp, çaresizce yardım beklemiş. Fakat kurtulamamış. Küçük yeğenimi ise balkondan annem verememiş" dedi.

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak’taki 4 katlı Emek Apartmanı’nın 3’üncü katındaki dairede dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

REKLAM

Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Berguzer Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) cansız bedenlerini buldu. Ölen 3 kişinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

CENAZELER ADLİ TIP’TA

Yakınları cenazeleri almak için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun önünde beklerken, hayatını kaybeden Berguzer Kaplan’ın oğlu Mikail Kaplan, o anları şu sözlerle anlattı: