        UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, lig etabındaki ilk maçında bu akşam Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Süper Lig'de üst üste iki beraberlik alan sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb'i mağlup ederek hem moral kazanmak hem de Avrupa'nın 2 numaralı ligine iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kritik maç öncesi teknik direktör Domenico Tedesco sahaya süreceği kadroyu da büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i...

        Giriş: 24.09.2025 - 09:43 Güncelleme: 24.09.2025 - 09:43
        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

        Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

        2

        Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibini eleyerek adını play-off turuna yazdırdı.

        Play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, rakibine elendi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

        Avrupa'nın kulüpler bazındaki 2 numaralı kupasına Zagreb deplasmanında başlayacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

        Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

        Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıkan ev sahibi Dinamo Zagreb ise 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

        3

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez, müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

        4

        DINAMO ZAGREB İLE 3. RANDEVU

        Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile 3. kez resmi müsabakada karşılaşacak.

        İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaşmıştı.

        Söz konusu sezonda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve grubuna Dinamo Zagreb deplasmanında başlamıştı.

        Hırvatistan'daki müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmıştı. Kadıköy'de oynanan maç ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

        O sezon Dinamo Zagreb grubu lider, Fenerbahçe ise 2. sırada tamamlamıştı.

        5

        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        6

        Ederson

        7

        Nelson Semedo

        8

        Milan Skriniar

        9

        Jayden Oosterwolde

        10

        Archie Brown

        11

        İsmail Yüksek

        12

        Fred

        13

        İrfan Can Kahveci

        14

        Marco Asensio

        15

        Kerem Aktürkoğlu

        16

        Youssef En-Nesyri

