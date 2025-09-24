Ankara'da olay, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi’nde meydana geldi. H.Ö. (28), iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi B.Ö.'nün (31), evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya’ya (28) haber verdi.

6 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

DHA'daki habere göre Laçinkaya ile B.Ö. arasında apartman garajında tartışma çıktı. B.Ö., kavgaya dönen olayda Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Emre Laçinkaya, 28 yaşında hayata veda etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Laçinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedi ise Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. B.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KATİLİN 6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

6 farklı suç kaydığı olduğu belirtilen şüphelinin sorgusu sürüyor.