        Ankara'da, 31 yaşındaki B.Ö., boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Emre Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan ve 6 farklı suç kaydı olan B.Ö., polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 07:54 Güncelleme: 24.09.2025 - 07:54
        Ankara'da olay, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi’nde meydana geldi. H.Ö. (28), iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi B.Ö.'nün (31), evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya’ya (28) haber verdi.

        6 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

        DHA'daki habere göre Laçinkaya ile B.Ö. arasında apartman garajında tartışma çıktı. B.Ö., kavgaya dönen olayda Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

        Emre Laçinkaya, 28 yaşında hayata veda etti.
        Emre Laçinkaya, 28 yaşında hayata veda etti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Laçinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedi ise Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. B.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        KATİLİN 6 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        6 farklı suç kaydığı olduğu belirtilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

