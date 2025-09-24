Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir! Neden geceleri belli saatlerde uykumuzdan uyanıyoruz?

UYKU DÖNGÜLERİ VE DOĞAL UYANMALAR

Yetişkinler gecede 7–9 saat uyur ve bu sürede birkaç kez uyku döngüsünden geçer. Hafif uyku, derin uyku ve REM evreleri arasında ilerlerken özellikle gecenin ikinci yarısında uyku daha hafif hale gelir.

Bu nedenle sabaha karşı küçük sesler ya da vücuttaki biyolojik değişimler uyanmaya yol açabilir.