        Son dakika: CHP İstanbul kongresine durdurma talebi | Son dakika haberleri

        CHP İstanbul kongresine durdurma talebi

        CHP İstanbul İl yönetimini görevden uzaklaştıran ve yerine Gürsel Tekin'i atayan Asliye Ceza Mahkemesi, bugün Beşiktaş'ta yapılan CHP İstanbul Olağanüstü kongresinin durdurulmasını talep ettiği yazıyı valiliğe gönderdi. Mahkeme "benim kararım geçerli" derken, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına uyacağını söyleyen CHP heyeti olağanüstü kongreye devam edeceğini belirtti. Kararın tebliği için de kongrenin yapıldığı salona bir heyetin gittiği öğrenildi. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu da saat 13.30'da CHP İstanbul Kongresi'ni görüşmek için toplanacak

        Giriş: 24.09.2025 - 11:09 Güncelleme: 24.09.2025 - 12:36
        CHP İstanbul kongresine durdurma talebi
        İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada mahkeme 2 Eylül’de oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

        Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti.

        CHP İSTANBUL’UN OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNİN DURDURULMASI İSTENDİ

        Süreç devam ederken CHP İstanbul bugün olağanüstü kongreye gitti. Özgür Çelik de aday oldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi karşı hamle olarak İstanbul Valiliği’ne yazı göndererek verdiği ara kararı hatırlattı.

        Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na seçimin durdurulması talepli yazı yazdı. Mahkeme yazısında, ara kararın hala güncel olduğunu ve henüz istinaf sürecinin başlamadığını belirterek, “Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." denildi.

        CHP: DEVAM EDECEĞİZ

        CHP İl yönetimi ise Yüksek Seçim Kurulu’nun kararının geçerli olduğunu belirterek olağanüstü kongreye devam kararı aldı. Kararın tebliği için de kongrenin yapıldığı salona bir heyetin gittiği öğrenildi.

        YSK TALEBİ GÖRÜŞECEK

        Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun saat 13.30'da CHP İstanbul Kongresi'ni görüşmek için toplanacağı öğrenildi.

