İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada mahkeme 2 Eylül’de oluşturduğu ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti.

CHP İSTANBUL’UN OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNİN DURDURULMASI İSTENDİ

Süreç devam ederken CHP İstanbul bugün olağanüstü kongreye gitti. Özgür Çelik de aday oldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi karşı hamle olarak İstanbul Valiliği’ne yazı göndererek verdiği ara kararı hatırlattı.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na seçimin durdurulması talepli yazı yazdı. Mahkeme yazısında, ara kararın hala güncel olduğunu ve henüz istinaf sürecinin başlamadığını belirterek, “Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." denildi.