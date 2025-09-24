4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
İstanbul Eyüpsultan'da zehirlenme faciası meydana geldi. Olayda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia Birkent adlı kardeşler hayatını kaybetti
Eyüpsultan'da yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre ilçede ikamet eden baba Yücel Birkent, anne Aleyna Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2), 22 Eylül'de yedikleri yemeğin ardından kusma şikayeti yaşamaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
YENİDEN RAHATSIZLANDILAR
Hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan anne Aleyna Birkent tedavi altına alındı. Baba ve çocukları ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Ertesi gün sabah saatlerinde çocuklarının yeniden rahatsızlanması üzerine Yücel Birkent tekrar hastaneye başvurdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastanede tedavi altına alınan 2 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocukların hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.