        Haberler Gündem Güncel Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia! | Son dakika haberleri

        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!

        İzmir'de yük asansörünün üzerindeki koltuğun üzerine düştüğü 9 yaşındaki Ebrar Aktaş hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformunun kullanılmadığı ve asansörün zemin kısmının keserle dengelenmeye çalışıldığına dikkat çekildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 16:35 Güncelleme: 24.09.2025 - 16:35
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş'ın (9) ölümü ile ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

        DHA'nın haberine göre raporda, üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformu kullanılmadığı ve platformunun hareket alanında insan bulunmaması için gerekli tedbirler alınmadığı belirtildi.

        Olay, 20 Eylül'de Menderes ilçesinde meydana geldi. H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, yaşamını yitirdi. Aktaş'ın cenazesi, Gaziemir Merkez Camisi'nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanı yabancı uyruklu A.H.M ile nakliye firması yetkilileri E.G. ve M.G. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ile M.G. kardeşler tutuklanırken, A.H.M. serbest bırakıldı.

        "RİSKLERİ TESPİT EDİP, TEDBİR ALINMAMIŞ"

        Ebrar Aktaş'ın ölümüne ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürerken, olaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporuna göre, olayın oluş biçimine göre nakliye firması yetkilileri M.G. ve kardeşi E.G.'nin yük taşıma platformuyla işlem öncesi gerekli kontrolleri yapmadığı, riskleri tespit etmeyip tedbir almadığına dikkat çekildi. Üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformuyla taşınmasıyla ilgili gerekli organizasyonunun sağlanmadığına raporda yer verildi.

        "ASANSÖRÜN ZEMİN KISMINI KESERLE DENGELEMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

        Yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmaması için gerekli tedbirlerin de alınmadığı da belirtilen raporda, "Asansörün zemin kısmının 'keser' adı verilen el aleti ile dengeye alınmaya çalışıldığı, yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmamasına karşı gerekli tedbirler alınmadığı kanaatine varılmıştır. Tedbirler alınmamış, denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğü yerine getirilmemiş. Şüpheliler M.G. ve E.G. eşya taşıma işlemleri öncesinde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür" denildi.

        "GEÇİŞİ ENGELLEYİCİ BARİYER KULLANILMAMIŞ"

        Raporda, ayrıca şu hususlara dikkat çekildi: "M.G. ve E.G.'nin asansörlü yük taşıma platformunun zemin kısmının düzgün bir şekilde dengede olmasını sağlaması; asansörlü yük taşıma platformu ile taşıma işlemin başlamadan önce çevre güvenliğini sağlaması; yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmasına karşı bu alana geçişi engelleyici bariyerler kullanması gerekirdi. Evden eve eşya taşınması işini üstlenen yüklenici/işveren vekili ünvanlı şüpheli M.G. ile şüpheli E.G., eşya taşıma işlemleri öncesinde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Yüklenici/işveren vekili ünvanlı şüpheli M.G. ile E.G., gerekli güvenlik tedbirlerin almamış, denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemiştir."

