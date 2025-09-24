Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti.

Zelenskiy, tüm kurulu Ukrayna'ya desteğe ve Rusya'ya karşı ses yükseltmeye, eyleme geçmeye çağırdı.

Zelenskiy'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Güçlü dostlarınız yoksa uluslararası hukuk çalışmıyor.

Suriye'de tüm olup bitenlerden sonra yaptırımlar hala devam ediyor. Suriye daha büyük bir desteği hak ediyor.

Benim ülkemde hala her gün insanlar ölüyor çünkü Rusya ateşkesi reddediyor. Uluslararası kurumlar zayıf olduğu için bu çılgınlık devam ediyor.

Uzun süredir var olan askeri ittifaklar güvende olduğunuz anlamına gelmiyor. İlk defa Rus jetleri bilerek Estonya'nın hava sahasını işgal etti. Rusya kasıtlı olarak hava sahalarını ihlal ediyor.

REKLAM

Gürcistan'ı kaybedebilirdik. Belarus da yıllardır Rusya'ya bağlı. Avrupa da Moldova için bu şartları sağlamalı. Moldova kaybedilmemeli. Avrupa Birliği Moldova'ya enerji desteğiyle destek vermeli, ulusların haklarını korumalı.

Afganistan'da Taliban büyük bir ülkeyi karanlık çağlara geri götürdü. Bunun sebebi uluslararası kurumların zayıflaması sebebiyle oldu.