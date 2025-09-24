Habertürk
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan E.A. isminde kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. O anları ise saniye saniye kameraya kaydetti. E.A., 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.09.2025 - 10:47 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:36
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        Kocaeli'nde olay, İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden E.A., görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti.

        GETİRDİĞİ KAYNAR SUYU AMİRİNE DÖKTÜ

        AA ve İHA'daki habere göre işten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Tartışmanın ardından E.A, ardından ofisten ayrıldı. Kadının, 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' sözleri olay anını çektiği kameraya da yansıdı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

        Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme sürüyor.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
