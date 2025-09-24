Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar! | Son dakika haberleri

        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!

        Bursa'da 1'i bebek 3 kişinin can verdiği yangının görüntüsü ortaya çıktı. Kahreden olayda alevlerden kurtulmak isteyen 2 yaşlı kadın ve beraberlerindeki 2 yaşındaki bebek balkona kaçmış, ancak daha sonra yangında hayatlarını kaybetmişlerdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 16:04 Güncelleme: 24.09.2025 - 16:04
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Bursa'da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çıkan yangından kurtulmak için balkona kaçan Belgüzar Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) alevlerin arasında kaldığı görüldü.

        DHA'nın haberine göre Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak’taki 4 katlı Emek Apartmanı’nın 3’üncü katındaki dairede, 22 Eylül’de saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar’ın balkonda cansız bedenlerini buldu. Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsilerinin ardından cenazeler Karacabey ilçesinde toprağa verildi.

        Müyesser Ar
        Müyesser Ar

        BATTANİYE AÇIP, ÇOCUĞU ATMALARINI İSTEDİLER

        Soruşturma sürerken, yangının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çıkan yangından kurtulmak için balkona kaçan Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar’ın alevlerin arasında kaldığı görüldü.

        Belgüzar Kaplan
        Belgüzar Kaplan

        Yardıma koşan vatandaşların aşağıda battaniye açıp Kaplan ve Ar’dan, Hasan Emir Efe’yi aşağı atmalarını istediği anlar da görüntülere yansıdı.

        Görüntüde, çevredekilerin bağırıp, çığlık attığı duyuldu.

        #Son dakika haberler
