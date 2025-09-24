Habertürk
        Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11

        Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek kötü gidişe son vermek istiyor...

        Giriş: 24.09.2025 - 10:10 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:10
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında bu akşam deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        2

        Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor.

        Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

        Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.

        3

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak.

        Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

        Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu'nun da karşılaşmada forması giymesi beklenmiyor.

        4

        SÜPER LİG'DE DEPLASMANDA GOLÜ VE PUANI YOK

        Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı.

        Siyah-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında Alanya'da Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti.

        İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

        5

        KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

        Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

        Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.

        6

        ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

        Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alabilecek.

        Orkun, Başakşehir mücadelesinde VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza almıştı.

        Orkun Kökçü, cezasını Göztepe karşısında tamamladığı için Kayserispor maçında görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.

        7

        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

        8

        MERT GÜNOK

        9

        SVENSSON

        10

        PAULISTA

        11

        UDUOKHAI

        12

        JURASEK

        13

        NDIDI

        14

        ORKUN

        15

        RASHICA

        16

        RAFA SILVA

        17

        DEVRİM ŞAHİN

        18

        ABRAHAM

