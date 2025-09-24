Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: 4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!

        Sivas'ta, 4 aylık köpeğine şiddet uygulayan 44 yaşındaki İ.A.'nın görüntülerinin tepki çekmesinin ardından Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, İ.A'nın gözaltına alınarak gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 14:11 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:11
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gemerek ilçesi Sızır Beldesi’nde, çevrede bulunan vatandaşlarca kaydedilen görüntülerde, 44 yaşındaki İ.A'nın 4 aylık köpeğine şiddet uyguladığının görüldüğü belirtildi.

        VALİLİK: GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre söz konusu görüntülerin bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine valilik talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin harekete geçtiği ve şüpheli İ.A'nın gözaltına alınarak gerekli adli işlemlerin başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "KÖPEK BARINAĞA GÖNDERİLDİ"

        "Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı başta olmak üzere yetkili ve ilgili birimler harekete geçmiş ve şahısla ilgili işlemler tesis edilmiştir. Meydana gelen olayda şiddet gören köpek gerekli sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilmiştir.

        Sivas Valiliği olarak hayvanlara yönelik her türlü kötü muamelenin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Devletimizin kanunları, hayvan haklarını korumayı güvence altına almakta; vatandaşlarımızın da duyarlılığıyla bu tür olaylara asla müsamaha gösterilmemektedir."

        #sivas
        #Son dakika haberler
