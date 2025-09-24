Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yola çıkan çocukları kurtarmak isterken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Berat Aslan, hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı
Ağrı'da, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Kaza, Ağrı-Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında meydana geldi.
ÇOCUKLAR İÇİN CAN VERDİ
DHA'daki habere göre aniden yola fırlayan çocukları yakalamak isteyen Berat Aslan'a (17) otomobil çarptı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Berat Aslan, hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Berat Aslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Berat Aslan, 17 yaşındaydı.
Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.