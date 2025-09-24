Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı haberleri: Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yola çıkan çocukları kurtarmak isterken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Berat Aslan, hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 11:20 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:36
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Ağrı'da, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Kaza, Ağrı-Van kara yolunun Değirmendüzü köyü yakınlarında meydana geldi.

        ÇOCUKLAR İÇİN CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre aniden yola fırlayan çocukları yakalamak isteyen Berat Aslan'a (17) otomobil çarptı.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Berat Aslan, hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Berat Aslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Berat Aslan, 17 yaşındaydı.
        Berat Aslan, 17 yaşındaydı.

        Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

        #ağrı
        #Son dakika haberler
