Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara BM'de konuştu | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara BM'de konuştu

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Şara, kayıplarına rağmen galip geldiklerini ifade ederken, 60 sene boyunca baskıcı bir rejim altında yaşadıklarını belirtti. Şara, desteklerinden ötürü Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkür ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 20:07 Güncelleme: 24.09.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

        Ahmed Şara, konuşmasına Beşar Esad rejiminden söz ederek başladı:

        "Ben Şam'dan geliyorum. Medeniyetlerin beşiği olan, dünyaya medeniyetin anlamını anlatan, birlikte nasıl yaşanılır, bunu dünyaya öğreten yerden geliyorum. Ancak Suriye 60 yıldır baskıcı bir iktidarın altında yaşadı. Uzun yıllar boyunca adaletsizliğe maruz kaldık. Ancak sonrasında onurumuzu elimize alarak yükseldik. Önceki rejim en kötü işkence yöntemlerini kullandı halkımıza karşı. Kimyasal silahlar kullandı. Bombardımanlar yaptı. Hapishanelerde işkence yaptı. Yerinden etti. Ülkemizi ayırdı, parçaladı. Dünyanın dört bir yanından savaşçılar getirdi. Önceki rejim 1 milyon masum insanı öldürdü ve milyonlarca insanı yerinden etti."

        "HALKA KİMYASAL SİLAHLARLA SALDIRILDI"

        Ahmed Şara, baskıcı rejim altında yaşayan insanların rejimi devirmekten başka şansı olmadığını ifade etti:

        "İnsanlara, halka, kadınlara, çocuklara kimyasal silahlar kullanılarak saldırıldı. Bunların hepsi maalesef gerçekleşti. Bu insanların kendilerini örgütlemekten, askeri olarak örgütlenmekten başka şansı yoktu. Suçlu bir rejimi devirmek zorundaydılar."

        Şara, konuşmasının devamında "Kayıplarımıza rağmen galip geldik. Çocuklarımızın geleceği için galip geldik. Mültecilerin geri dönmesi için galip geldik. Uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için galip geldik." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ahmed Şara "Size şu garantiyi veriyorum: Kan döken herkesin hukuk önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        İSRAİL'LE İLGİLİ KONUŞTU

        Şara İsrail'le ilgili açıklamasında ise, İsrail'in saldırılar gerçekleştirdiğini ancak ülkesinin diyaloğa açık olduğunu belirtti.

        Şara diğer yandan, ekonomide kalkınma gibi konuları gündeme aldıklarını ve sivil ve askeri kurumlarda reform yaptıklarını dile getirirken "Suriye bugün kendini yeniden inşa ediyor." dedi.

        Suriye Cumhurbaşkanı; Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere yanlarında duran ülkelere teşekkür ettiklerini ifade etti.

        *Fotoğraflar: Associated Press

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!