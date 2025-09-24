Habertürk
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek | Dış Haberler

        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar sonrası, filo için bir kurtarma operasyonu gerekmesi durumuna karşılık gemi gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.09.2025 - 22:29 Güncelleme: 24.09.2025 - 22:55
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları sonrası, filo için bir kurtarma operasyonu gerekmesi durumuna karşılık gemi gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

        El Pais'in haberine göre, İspanyol Donanmasına ait Furor (P-46) gönderilecek gemi olarak belirlendi.

        El Pais'in donanma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu gemide 46 personel bulunuyor.

        Furor'un yarın, İspanya'nın Cartagena şehrinden ayrılması bekleniyor.

        Furor'un ait olduğu gemi sınıfında 76 milimetre bir top ve 2 makineli tüfek bulunduğu biliniyor. Bu gemiler aynı zamanda devriye gemisi olarak sınıflandırılıyor.

        KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SON SALDIRI

        March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında Yunanistan’ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında, filodaki 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.

        Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, filoya yönelik dron saldırısına tepki gösterirken, Yunanistan ve Fransa muhalefeti, Küresel Sumud Filosu'nun korunması için çağrıda bulunmuştu.

        İtalya, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'da dronlarla yapılan saldırıyı kınayarak Girit'in kuzeyinde bulunan İtalyan Donanmasına ait çok amaçlı fırkateyn "Fasan"ın, vatandaşlarına yardım için bölgeye doğru yola çıktığını açıklamıştı.

        Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos’ta İspanya’dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül’de başkent Tunus’taki Sidi Busaid ve Gammart Limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

        Sidi Busaid Limanı'ndaki Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya’dan gelen iki tekneye dron saldırısı düzenlenmişti.

