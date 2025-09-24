İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları sonrası, filo için bir kurtarma operasyonu gerekmesi durumuna karşılık gemi gönderme kararı aldıklarını açıkladı.

El Pais'in haberine göre, İspanyol Donanmasına ait Furor (P-46) gönderilecek gemi olarak belirlendi.

El Pais'in donanma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu gemide 46 personel bulunuyor.

Furor'un yarın, İspanya'nın Cartagena şehrinden ayrılması bekleniyor.

Furor'un ait olduğu gemi sınıfında 76 milimetre bir top ve 2 makineli tüfek bulunduğu biliniyor. Bu gemiler aynı zamanda devriye gemisi olarak sınıflandırılıyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SON SALDIRI

March to Gaza Greece tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında Yunanistan’ın arama-kurtarma (SAR) sorumluluk sahasında, filodaki 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcıların kullanıldığı belirtildi.

REKLAM

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, filoya yönelik dron saldırısına tepki gösterirken, Yunanistan ve Fransa muhalefeti, Küresel Sumud Filosu'nun korunması için çağrıda bulunmuştu.