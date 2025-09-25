Habertürk
Habertürk
        Hava durumu İstanbul: Marmara'ya yağış geliyor! 2 bölgede sağanak | SON DAKİKA

        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık, Karadeniz'de 2 ilâ 5 derece azalıyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 07:00 Güncelleme: 25.09.2025 - 08:09
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trabzon, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

        KARADENİZ'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığı, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ilâ 5 derece azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esiyor.

        ANKARA: 28, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 26, Sabah saatlerinden itibaren yağışlı

        ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 28, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 31, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

        BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 31, Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI: 30, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 28, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 25, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 27, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        RİZE: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ARTVİN: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ERZURUM: 24, Az bulutlu ve açık

        KARS: 22, Az bulutlu ve açık

        MALATYA: 29, Az bulutlu ve açık

        VAN: 23, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
