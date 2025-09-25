Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklık, Karadeniz'de 2 ilâ 5 derece azalıyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trabzon, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KARADENİZ'DE SİS UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
KARADENİZ'DE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığı, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ilâ 5 derece azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esiyor.
ANKARA: 28, Az bulutlu ve açık
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 26, Sabah saatlerinden itibaren yağışlı
ÇANAKKALE: 27, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 28, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 31, Az bulutlu ve açık
ADANA: 35, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık
BURDUR: 31, Az bulutlu ve açık
HATAY: 31, Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI: 30, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 26, Az bulutlu ve açık
KONYA: 28, Az bulutlu ve açık
BOLU: 25, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 27, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ARTVİN: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM: 24, Az bulutlu ve açık
KARS: 22, Az bulutlu ve açık
MALATYA: 29, Az bulutlu ve açık
VAN: 23, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık