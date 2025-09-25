Şubat neden "gücük ay" olarak anılır? Türkçedeki ay isimlerinin kökeni bakın nereye dayanıyormuş!

Takvime baktığımızda gördüğümüz ay adları, sadece zamanı değil, uygarlıkların kültürünü de taşıyor. Türkçedeki Ocak, Ekim ve Aralık gibi özgün adların yanı sıra, Şubat, Nisan, Haziran gibi Sami ve Roma kökenli isimler de dilimize girmiştir. Her ay adı, insanlık tarihinin bir dönemine ışık tutuyor...