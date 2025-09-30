Habertürk
        Bursa haberleri: Kantinen şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi | SON DAKİKA HABER

        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!

        Bursa'da, bir ortaokulda kantinden şeker yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 08:18 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:18
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Bursa'da olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki Hamzabey Ortaokulu’nda dün meydana geldi.

        MİDE BULANTISI VE KUSMA ŞİKAYETİ

        Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        9 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
