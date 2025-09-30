Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, filoda yer alan, mülteci haklarını savunan MiGreat grubunun kurucusu ve direktörü Roos Ykema'nın açıklamalarına yer verildi.

Gazze'ye 150 deniz mili uzakta olduklarını belirten Ykema, "Bu bölge, İsrail'in tekneleri kaçırdığı bölge olarak biliniyor." ifadesini kullandı.

Ykema, "İsrail'den kuşatmayı kaldırmasını, ablukayı, soykırımı durdurmasını, gıda girişine izin vermesini talep ediyorum çünkü Filistin halkı açlık çekiyor." ifadelerine yer verdi.

MSB'DEN SUMUD FİLOSU'NA YARDIM AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır." denildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.