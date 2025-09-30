Habertürk
Habertürk
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABER

        Meteoroloji'den kritik uyarı! İç ve kuzey kesimlerde sıcaklık azalıyor... 6 bölgede sağanak!

        Bugün 6 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 07:02 Güncelleme: 30.09.2025 - 07:06
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        4 BÖLGEDE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ VE KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 24, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

        BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DÜZCE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gün boyu aralıklı sağanak yağışlı

        RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        MALATYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN: 26, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu

        #hava durumu
