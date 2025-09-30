Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

4 BÖLGEDE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE: 24, Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DÜZCE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gün boyu aralıklı sağanak yağışlı RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ERZURUM: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı