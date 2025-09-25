Erken doğum iddiasında doktora gözaltı! İstanbul Sancaktepe'de özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr.P.Ç. hakkında, hastalardan habersiz şekilde muayene esnasında ilaç kullanarak erken doğuma sebep olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı ve P.Ç. adlı doktor Ataşehir'deki evinde gözaltına alındı

Giriş: 25.09.2025 - 15:35 Güncelleme: 25.09.2025 - 15:50

