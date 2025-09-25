ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda yaşadığı aksaklıklara ilişkin soruşturma talep etti

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaşadığı teknik aksaklıkları "sabotaj" olarak nitelendirerek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten olaylara ilişkin derhal soruşturma başlatılmasını talep etti.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, 80. BM Genel Kurulu'na hitabı öncesinde ve konuşması sırasında yaşanan aksaklıkların birer tesadüf olmadığını savunarak, bunların "planlanmış sabotaj girişimleri" olduğunu ileri sürdü.

BM binasına girişinde yürüyen merdivenlerin aniden durduğunu, eşi Melania Trump ile düşmekten son anda kurtulduğunu belirten Trump, olayın İngiliz basınında çıkan "BM çalışanlarının merdiveni kapatma şakası" iddiasıyla örtüştüğünü savunarak, sorumluların tutuklanması gerektiğini vurguladı.

Trump, teleprompter bozuk olduğu için bir süre konuşmasına başlayamadığını ve aygıt devreye girene kadar konuşmasını ezberden sürdürdüğünü aktardı.

Son olarak da konuşma sırasında salonun ses sisteminin tamamen devre dışı kaldığını söyleyen Trump, liderlerin ancak kulaklıkla tercüme sistemi üzerinden kendisini dinleyebildiğinden bahsetti.

ABD Başkanı, "Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı doğrultusunda üzerine düşen görevi yerine getirememesi şaşırtıcı değil." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres'e olayların derhal soruşturulmasını talep ettiği bir mektup gönderdiğini belirten Trump, özellikle yürüyen merdivenlere ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Donald Trump ayrıca, ABD Gizli Servisi'nin de sürece dahil olduğunu açıkladı.

PROMTER VE YÜRÜYEN MERDİVEN "KRİZİ"

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk BM Genel Kurulu konuşmasında, teleprompter bozuk olduğu için bir süre konuşmasına başlayamamış, ardından mizahi bir dille BM asansörlerinin ve teleprompter cihazlarının bozuk olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray da yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ilişkin, "kasıtlı yapıldıysa ilgili kişi işten çıkarılmalı" çağrısı yapmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD delegasyonundan kameramanın neden olmuş olabileceğini açıklamıştı.

The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürülmüştü.