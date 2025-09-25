Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"

Habertürk
        İsrail'in yaklaşık iki yıldır soykırım olarak nitelendirilen işgalci politikalarına karşı İngiltere, Fransa, Kanada başta olmak üzere birçok ülkenin peş peşe Filistin'i tanıması Netanyahu'yu çileden çıkardı. İsrail'in saldırılarında Filistin'de 60 bini aşkın masum insan hayatını kaybederken, Netanyahu Filistin'i tanımanın "utanç verici bir teslimiyet" olduğunu iddia etti

        Habertürk / AA
        Giriş: 25.09.2025 - 08:10 Güncelleme: 25.09.2025 - 08:10
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü saldırılara ve soykırım olarak nitelendirilen işgalci politikalarına rağmen Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının "utanç verici bir teslimiyet” olduğunu iddia etti.

        Uluslararası topluma meydan okuyarak "Filistin Devleti olmayacak." diyen Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının "İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını" ileri sürdü.

        İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce yayımlandı. Öte yandan Netanyahu'nun yarın BMGK'da konuşması bekleniyor.

        PEŞ PEŞE FİLİSTİN'İ TANIDILAR

        Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurmuştu.

        Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

        Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.​​​​​​​

