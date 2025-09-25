Van'da anne ve 2 oğlu, barışmak için gittikleri evde öldürüldü!

Olay dün akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi. Aslan ailesinin evine giden anne B.Ö (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) silahlı saldırıya uğradı.

ANNE VE 2 OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslan ailesinden 4 şüpheli gözaltına alındı. İki aile arasında gerginlik artarken jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

