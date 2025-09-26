İstanbul'da olay, 22 Eylül'de Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel ve Aleyna Birkent çifti, çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia ile birlikte yedikleri yemekten sonra fenalaştı.

ANNE KALP KRİZİ GEÇİRDİ DHA'daki habere göre hastaneye götürülen aileden anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

ÇOCUKLARIN DURUMU AĞIRLAŞTI Baba ve çocuklar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Ertesi sabah çocukları yeniden fenalaşan baba, onları tekrar hastaneye götürdü.

İKİ KARDEŞ KURTARILAMADI Ancak 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Aleyna Birkent'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLER... Ailenin hastaneye giriş anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde annenin tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirildiği, çocukların anneanne ve babanın kucağında içeri girdiği, ayrıca annenin sedyeyle taşındığı anlar yer aldı.