İsrail Başbakanı Netanyahu New York'ta protesto edildi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin destekçisi kişiler tarafından protesto edildi. Göstericiler, Gazze'deki sivil ölümlerine dikkat çekerek Netanyahu'ya "rahat yok" mesajı verdi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için dün New York'a gelen İsrail Başbakanı Netanyahu, kaldığı otelin önünde Filistin yanlısı grubun protestosuyla karşılaştı.
New York polisi, Netanyahu'nun konakladığı otelin bulunduğu 61. Sokak ve çevresini tamamen araç ve yaya trafiğine kapattı. Bölgede çok sayıda polis barikatı kuruldu ve özel güvenlik birimleri görevlendirildi.
Otelin iki sokak yukarısında toplanan yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, ellerindeki pankartlar, bayraklar ve ses çıkaran eşyalarla Netanyahu'yu protesto etti.
Göstericiler, tencere ve tavaları birbirine vurarak gürültü çıkardı ve otelde konaklayan Netanyahu'yu rahatsız etmeye çalıştı. Protestocular, İsrail Başbakanı'na "New York'ta rahat yok" mesajı vermek istediklerini dile getirdi.
Netanyahu'ya destek verilmemesi için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunan grup, "Şeytan burada", "Kuşatmayı kaldırın", "Gazze özgür olacak" yazılı pankartlar taşıdı. Kalabalık sık sık "Özgür Gazze, Özgür Filistin" sloganları attı.